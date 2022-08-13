Килиан Мбаппе: «Хочу выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Я вышел на новый уровень в последние 2 года»

хочет как можно скорее выиграть .

«Я хочу выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Как и многие. Правда, немногие решаются признаться в этом, пожалуй. Я по-прежнему убежден, что сложнее всего выиграть приз в первый раз.

Думаю, моя игра в возрасте 18-21 года позволила мне закрепиться в топ-10. Я был недостаточно влиятельным игроком [на поле]. Думаю, что за последние два года я вышел на новый уровень, сейчас у меня более серьезный статус на поле, я лучше играю в решающих матчах.

Короче говоря, сейчас я более вероятный и серьезный кандидат на «Золотой мяч» [чем раньше]», – сказал форвард .

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