Килиан Мбаппе: «Хочу выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Я вышел на новый уровень в последние 2 года»

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Килиан Мбаппе хочет как можно скорее выиграть «Золотой мяч».

«Я хочу выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Как и многие. Правда, немногие решаются признаться в этом, пожалуй. Я по-прежнему убежден, что сложнее всего выиграть приз в первый раз.

Думаю, моя игра в возрасте 18-21 года позволила мне закрепиться в топ-10. Я был недостаточно влиятельным игроком [на поле]. Думаю, что за последние два года я вышел на новый уровень, сейчас у меня более серьезный статус на поле, я лучше играю в решающих матчах.

Короче говоря, сейчас я более вероятный и серьезный кандидат на «Золотой мяч» [чем раньше]», – сказал форвард «ПСЖ».

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