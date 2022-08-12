Месси – 3-й действующий обладатель «Золотого мяча», которого не номинировали на следующий год

Теги ПСЖ Марко ван Бастен Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Лука Модрич Золотой мяч Футбол

Действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не выиграет приз в этом году.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины не включен в список из 30 номинантов.

За все время вручения награды это лишь третий случай, когда обладатель «Золотого мяча» не был номинирован на приз в следующем году.

Впервые это произошло в 1993 году, когда вне списка претендентов остался Марко ван Бастен, получивший «Золотой мяч» в 1992 году.

В 2019-м в число номинантов не был включен обладатель «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные