Месси – 3-й действующий обладатель «Золотого мяча», которого не номинировали на следующий год

Действующий обладатель «Золотого мяча» не выиграет приз в этом году.

Нападающий и сборной Аргентины не включен в список из 30 номинантов.

За все время вручения награды это лишь третий случай, когда обладатель «Золотого мяча» не был номинирован на приз в следующем году.

Впервые это произошло в 1993 году, когда вне списка претендентов остался Марко ван Бастен, получивший в 1992 году.

В 2019-м в число номинантов не был включен обладатель «Золотого мяча»-2018 .