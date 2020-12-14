Прокурор запросил для Широкова ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев

Теги Роман Широков премьер-лига Россия происшествия судьи любительский футбол Р-Спорт Никита Данченков Футбол

Стали известны подробности дела экс-футболиста сборной России Романа Широкова, который избил судью Никиту Данченкова.

«Прокурор запросил для Широкова ограничение свободы сроком 1 год и 10 месяцев», – сказал адвокат потерпевшего Александр Островский.

По словам Островского, также прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск и взыскать 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Данчеков претендовал на 500 тысяч.

Ограничение свободы предполагает запрет на выход из дома в установленное время суток, участие в массовых мероприятиях, выезд из города без уведомления инспектора. Также осужденный обязан регулярно отмечаться в инспекции.

Оглашение приговора состоится сегодня – в 14:00 по московскому времени.

Широков устроился в юридическую компанию после избиения судьи Данченкова. Он избежал ареста

🎄 Идея новогоднего подарка: сертификат на трансляции матчей ЛЧ, РПЛ и новинки кино

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья