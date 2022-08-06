Холанд о «Ман Сити»: «Играя за лучший клуб Англии, за Гвардиолу, я должен продолжать развиваться»

назвал «Манчестер Сити» лучшим клубом Англии.

«Как молодой футболист, играющий за , за лучший клуб Англии, я должен продолжать развиваться и становиться лучше во многих аспектах. И это мне очень нравится в футболе – всегда есть возможность развиваться, всегда можно прибавлять в своей игре.

Часть игры заключается в том, чтобы выходить из своей зоны комфорта, это я как раз и делаю, и это мне нравится, ведь в таком случае сильнее развиваешься и как человек тоже.

«Химия» с другими игроками на поле придет. Не знаю, потребуются ли для этого недели, месяцы, но мы должны выстраивать это каждый день на тренировках. На столь высоком уровне понимаешь людей вокруг себя – он хорош в этом, он хорош в чем-то еще, он любит поиграться с мячом.

Я тот футболист, который голоден до голов, который отдается на сто процентов, который хочет побеждать в каждом матче. Это просто, но в то же время и очень важно», – сказал нападающий, перешедший в манкунианскую команду по окончании прошлого сезона.

Статистику 22-летнего форварда можно посмотреть здесь.

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