Гвардиола о Холанде в «Ман Сити»: «Не знаю, сколько голов он забьет. Мне все равно»

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Пеп Гвардиола заявил, что ему все равно, сколько голов Эрлинг Холанд забьет в этом сезоне. 

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» в это межсезонье из «Боруссии» Дортмунд. За 3 сезона в Бундеслиге он забил 62 гола в 67 матчах.

Главный тренер «горожан» ответил на очередной вопрос о количестве голов нападающего в новом сезоне. 

«А, вы тот парень, который будет спрашивать меня о Холанде на каждой пресс-конференции, да? Добро пожаловать в Манчестер.

Я не знаю, сколько голов он забьет. Мне все равно. Мы не собираемся выигрывать или проигрывать для Эрлинга. Он должен быть самим собой. Судя по тому, что я вижу, он быстро адаптируется.

Неделю назад он сыграл первый полный матч за 5 месяцев. Он в отличной физической форме. Вероятно, ему нужно еще какое-то время, чтобы прийти к своему лучшему состоянию. 

Если люди сомневаются в том, что он будет забивать, то это зря. Он хороший финишер, так что нужно просто адаптировать его стиль игры. Мы с сделаем это. Я уверен в том, что все получится», – сказал Гвардиола. 

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