Генич об отъезде легионеров из «Краснодара»: «Вандерсон был инициатором. Крыховяк, наоборот, всех успокаивал»

Гжегож Крыховяк не был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара».

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» .

– Ты сказал, что не Крыховяк подговаривал легионеров уехать из «Краснодара». Говорят, это был .

– Вандерсон, да так и есть. Он начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу.

– Но он же бразилец…

– Он испугался. Он просто испугался и начал раскачивать лодку, а Крыховяк, наоборот, успокаивал.

Вандерсон сказал: «До свидания», а остальные: «Что мы будем делать?» Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, у него не получилось, – сказал Генич.

В начале марта все легионеры приостановили контракты с клубом.

Гжегож Крыховяк: «До ситуации на Украине даже не думал, что уеду из России. В «Краснодаре» чувствовал себя прекрасно, руководство хотело, чтобы я остался»

Крыховяк о Рыбусе, оставшемся в России: «Никто из игроков Польши его не осуждает. Кто знает, не будет ли его решение лучше, чем насильный переворот жизни с ног на голову»