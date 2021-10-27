Крыховяк считает, что легионеры должны учить русский: «Как ты можешь играть, если не знаешь хотя бы простейших выражений?»

Полузащитник высказался о важности изучения местных языков для футболистов.

– Мы говорим на русском. Для тебя это было важно?

– Да, потому что я стараюсь везде, где играю, говорить на местном языке. Если ты хочешь пойти в ресторан, заказать ужин, ты должен говорить по-русски. Ну и на поле – как ты можешь играть в футбол, если не знаешь хотя бы простейших выражений?

Конечно, не обязательно говорить очень хорошо, но минимум слов, которые можно использовать на поле, ты обязан знать, – сказал поляк.

Крыховяк рассказал об уходе из «Локо»: новые боссы поступили не по-мужски, а Николич понимал, что его скоро уберут