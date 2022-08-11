«МЮ» интересен защитник «Селтика» и сборной Хорватии Юранович. Тен Хаг хочет усилить правый фланг обороны этим летом

интересен правый защитник и сборной Хорватии Йосип Юранович.

Как сообщает Daily Mail, тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы до закрытия трансферного окна клуб приобрел правого защитника, который сможет конкурировать с .

Сейчас «Юнайтед» всерьез думает о том, чтобы сделать предложение по 26-летнему футболисту. Вероятно, его трансфер обойдется более чем в 15 млн фунтов.

Юранович входит в список целей «МЮ» на эту позицию. Также интерес к нему проявляет «Атлетико».

О покупке Юрановича всерьез думал и «Челси», когда стало ясно, что Сесар Аспиликуэта хочет перейти в «Барселону». Неизвестно, захочет ли Томас Тухель усилить правый фланг обороны теперь, когда испанец продлил контракт с клубом.

Юранович, присоединившийся к «Селтику» прошлым летом, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.