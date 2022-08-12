Флорентино Перес: «Ла Лига должна стать спортдиром «Барсы», раз решает, кого они могут подписать. Это платежеспособный клуб»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».

«Конечно, они это преодолеют. Почему должно быть иначе? В жизни случаются плохие и хорошие экономические ситуации, но это один из величайших клубов мира.

«Барса» – платежеспособный клуб. Да, это сложная ситуация, но у «Барсы» есть механизмы, благодаря которым ее можно исправить. Все мы хотим этого, ведь это пойдет на пользу испанскому футболу.

Ла Лига должна стать спортивным директором «Барсы», раз она решает, кого они могут или не могут подписать», – сказал Перес.

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