Флорентино Перес будет свидетелем в суде по делу о коррупции при переходе Неймара в «Барсу»

Президент «Реала» выступит в качестве свидетеля в суде по делу Неймара.

Напомним, компания DIS подала иск против футболиста , его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора Одилио Родригеса.

DIS владела 40% трансферных прав на игрока, которые приобрела в 2009 году, в начале периода выступлений Неймара за «Сантос». Компания утверждает, что не получила от трансфера Неймара в «Барселону» из бразильского клуба полагающуюся ей сумму, и требует компенсации в размере более 150 миллионов евро, а также просит 5 лет тюрьмы для игрока.

будет одним из 18 свидетелей на заседании по делу, слушания по которому пройдут с 17 по 31 октября. Скорее всего, глава «Реала» даст показания 18 октября.

В качестве одного из доказательств DIS представит в суде интервью Переса от 2016 года, в котором он заявил, что , также интересовавшемуся , пришлось бы заплатить всем владельцам трансферных прав суммарно 150 миллионов евро за переход игрока из «Сантоса».