Флорентино Перес будет свидетелем в суде по делу о коррупции при переходе Неймара в «Барсу»

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Президент «Реала» выступит в качестве свидетеля в суде по делу Неймара. 

Напомним, компания DIS подала иск против футболиста «ПСЖ», его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригеса.

DIS владела 40% трансферных прав на игрока, которые приобрела в 2009 году, в начале периода выступлений Неймара за «Сантос». Компания утверждает, что не получила от трансфера Неймара в «Барселону» из бразильского клуба полагающуюся ей сумму, и требует компенсации в размере более 150 миллионов евро, а также просит 5 лет тюрьмы для игрока.

Флорентино Перес будет одним из 18 свидетелей на заседании по делу, слушания по которому пройдут с 17 по 31 октября. Скорее всего, глава «Реала» даст показания 18 октября. 

В качестве одного из доказательств DIS представит в суде интервью Переса от 2016 года, в котором он заявил, что «Реалу», также интересовавшемуся Неймаром, пришлось бы заплатить всем владельцам трансферных прав суммарно 150 миллионов евро за переход игрока из «Сантоса».

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