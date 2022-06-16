Флорентино Перес: «Реал» и «Барселона» – лучшие команды мира, класико смотрят 600 млн человек. Мы все хотим, чтобы «Барса» двигалась вперед»

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Флорентино Перес высказался о финансовой ситуации в «Барселоне». 

«В жизни бывают лучшие или худшие экономические ситуации. «Барса» – один из величайших клубов мира, стоимость которого составляет от 4 до 5 миллиардов евро. Она может находиться в сложной экономической ситуации, но у нее есть механизмы для того, чтобы двигаться вперед, мы все этого хотим. 

«Барса» – великий клуб, на мой взгляд, мы [«Реал» и «Барселона»] – две лучшие команды мира, и когда мы проводим класико, его смотрят 600 миллионов человек. 

О Лапорте

«Барселона» – клуб, который стоит больших денег и у которого могут быть трудные времена. Лапорта находится на своем посту чуть больше года, и в одночасье ничего не исправишь. Наберитесь терпения, и вы увидите, что будут великие класико. 

Мы не разговариваем каждый день, но мы говорим, когда что-то беспокоит нас. У нас хорошие отношения», – сказал президент «Реала» El Chiringuito.

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