Флорентино Перес: «Барса» должна стать прежней. Это один из важнейших клубов мира наряду с «Реалом»

надеется, что вернется на ведущие позиции в мировом футболе.

Эту мысль президент высказал, отвечая на вопрос о трансферах, которые каталонский клуб осуществляет этим летом.

«Есть сезоны, когда мы все выступаем лучше или хуже, но «Барса» – один из важнейших клубов мира наряду с «Реалом».

«Барселона» должна стать прежней. Это пойдет на пользу мировому футболу», – сказал Перес в интервью Movistar.

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