Де Йонг и его агенты недовольны «Барсой». Возможно, они обсудят предложения других клубов

Френки де Йонг и его агенты недовольны поведением «Барселоны».

Как пишет Mundo Deportivo, это связано с тем, что каталонский клуб может обратиться в суд и оспорить законность контракта футболиста, который тот продлил в 2020 году.

Отмечается, что агенты де Йонга и Мартина Брэйтуэйта, Али Дурсун и Хасан Четинкая, прилетели в Барселону. Пока они не намерены встречаться с руководством клуба. Вполне вероятно, что сначала агенты представят им предложения, которые у них есть от других клубов.

Напомним, до сегодняшнего дня де Йонг был намерен остаться в «Барсе» и отработать свой контракт, который действует да 2026 года.