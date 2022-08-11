«Зенит» обжаловал удаление Одоевского в игре с «Ахматом», но КДК сохранил в силе дисквалификацию вратаря

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«Зенит» просил КДК отменить удаление вратаря Даниила Одоевского.

19-летний вратарь в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» в Грозном (0:0) был удален на 41-й минуте – он выскочил за границу штрафной и сбил Лечи Садулаева, который опередил Деяна Ловрена.

«Зенит» обжаловал удаление Одоевского, но Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза утвердил решение как правильное и сохранил в силе автоматическую дисквалификацию голкипера.

Ранее ЭСК РФС признала удаление Одоевского верным, а неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина – ошибочным.

Таким образом, Даниил не сыграет за «Зенит» против ЦСКА 13 августа.

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