Одоевский о выборе его игроком матча после удаления в Грозном: «Поддержка приятна, ирония понятна, критика объективна»

Даниил Одоевский отреагировал на акцию болельщиков «Зенита».
Фанаты клуба из Санкт-Петербурга назвали 19-летнего вратаря лучшим футболистом матча 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0).
Даниил был удален на 41-й минуте игры в Грозном – он выскочил за границу штрафной и сбил игрока «Ахмата» Лечи Садулаева, который опередил Деяна Ловрена.
«Поддержка приятна, ирония понятна, критика объективна. Спасибо болельщикам, тренерам и команде 🦁», – написал голкипер «Зенита» в комментариях к посту клуба в инстаграме.
Даниил провел 4 матча в нынешней РПЛ и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Полная статистика голкипер доступна здесь.