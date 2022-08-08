Одоевский о выборе его игроком матча после удаления в Грозном: «Поддержка приятна, ирония понятна, критика объективна»

отреагировал на акцию болельщиков «Зенита».

Фанаты клуба из Санкт-Петербурга назвали 19-летнего вратаря лучшим футболистом матча 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Даниил был удален на 41-й минуте игры в Грозном – он выскочил за границу штрафной и сбил игрока Лечи Садулаева, который опередил Деяна Ловрена.

«Поддержка приятна, ирония понятна, критика объективна. Спасибо болельщикам, тренерам и команде 🦁», – написал голкипер в комментариях к посту клуба в инстаграме.

Даниил провел 4 матча в нынешней и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Полная статистика голкипер доступна здесь.