Одоевский о выборе его игроком матча после удаления в Грозном: «Поддержка приятна, ирония понятна, критика объективна»

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Даниил Одоевский отреагировал на акцию болельщиков «Зенита».

Фанаты клуба из Санкт-Петербурга назвали 19-летнего вратаря лучшим футболистом матча 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Даниил был удален на 41-й минуте игры в Грозном – он выскочил за границу штрафной и сбил игрока «Ахмата» Лечи Садулаева, который опередил Деяна Ловрена.

«Поддержка приятна, ирония понятна, критика объективна. Спасибо болельщикам, тренерам и команде 🦁», – написал голкипер «Зенита» в комментариях к посту клуба в инстаграме.

Даниил провел 4 матча в нынешней РПЛ и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Полная статистика голкипер доступна здесь.

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