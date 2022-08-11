Бернарду не будет форсировать трансфер в «Барселону», несмотря на желание перейти

Бернарду Силва сохраняет шансы перейти в «Барселону» в это межсезонье.
28-летний полузащитник «Манчестер Сити» открыт для трансфера, однако клубы пока не могут прийти к договоренности об условиях сделки.
Тем не менее португалец, несмотря на желание перебраться в «Барсу», форсировать переход не будет.
«Сити» согласится отпустить Бернарду примерно за 65 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Он сыграл за клуб в обеих играх этого сезона, но результативными действиями не отметился.
Статистику футболиста можно изучить здесь.