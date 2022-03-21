Пирс Морган: «С каждым голом Обамеянга решение Артеты отдать его выглядит все более абсурдным. В «Барсе» он стал самой смертоносной машиной по забиванию голов»

раскритиковал из-за перехода в «Барселону».

Габонский нападающий перешел в каталонский клуб из «Арсенала» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с .

Он не принимал участия в последних матчах «канониров» из-за конфликта с главным тренером. Форвард сделал дубль в матче против «Реала» (4:0) в Ла Лиге.

«Очередной прекрасный гол Обамеянга – на этот раз в класико. Он стал самой смертоносной машиной по забиванию голов после перехода в «Барсу».

С каждым голом, который он забивает, решение Артеты отдать его выглядит все более абсурдным. Бесплатный трансфер. Мы отдали его!

Он не закончил работу в «Арсенале», ему просто надоело, что его публично унижает тренер-новичок, который ведет себя как мелочный директор школы. Болельщики «Арсенала», которые думают, что нам лучше без него, заблуждаются.

Мне нравится наблюдать, как Обамеянг творит свою магию в «Барселоне», но я при этом разъярен из-за того, что «Арсенал» отдал такого замечательного нападающего мирового класса. «Доверяйте процессу», блин», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами

53 минуты, за которые «Барса» разгромила «Реал»