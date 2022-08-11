Юран об отставке из «Химок»: «Не спрашиваю у руководства про причины. Может, дело в моей гордости»

высказался о своем увольнении с поста главного тренера «Химок».

— У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально десять минут. Мне предложили расторгнуть контракт.

— Почему?

— Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины.

Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят все, что прописано в наших договорах. Я сказал: ОК. На этом и разошлись, – сказал Юран.

🤯 «Химки» увольняют Юрана при 7 очках! Называют 2 причины: не выпускал сына инвестора или весенний скандал с «Крыльями»