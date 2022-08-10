Смородская о Юране: «Никогда в него не верила. Удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то»

заявила, что никогда не верила в тренерские таланты .

Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».

«Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то.

Я не удивлена. Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер», – сказала экс-президент «Локомотива».

Юран в очередной раз возглавил «Химки» в феврале 2022 года. После 4 туров в новом сезоне Мир подмосковная команда занимает 7-е место в таблице с 7 очками.

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