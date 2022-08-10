Властимил Петржела: «Зенит» мог бы побороться за Роналду, если бы не санкции»

Теги Зенит Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Россия премьер-лига Англия Властимил Петржела Футбол

«Зенит» мог бы побороться за Криштиану Роналду, считает Властимил Петржела.

Португалец начал сезон в составе «Манчестер Юнайтед». Была информация, что Криштиану хочет сменить клуб и выступать в Лиге чемпионов.

«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы.

Думаю, денег у петербуржцев хватит на содержание Криштиану. Так что, если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду», – сказал бывший тренер петербургского клуба.

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