Властимил Петржела: «Зенит» мог бы побороться за Роналду, если бы не санкции»

«Зенит» мог бы побороться за , считает .

Португалец начал сезон в составе «Манчестер Юнайтед». Была информация, что Криштиану хочет сменить клуб и выступать в Лиге чемпионов.

«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы.

Думаю, денег у петербуржцев хватит на содержание Криштиану. Так что, если бы не санкции, смог бы побороться за подписание Роналду», – сказал бывший тренер петербургского клуба.