Дзюба о майке, посвященной 100 голам за «Зенит»: «Идею взял у Роналду. Просто и со вкусом»

Нападающий рассказал об идее с майкой в честь 100 голов за петербургский клуб.

16 октября в матче с (1:2) Дзюба забил 100-й гол за «Зенит», после забитого мяча он показал майку с числом 100.

– В Туле под игровую футболку вы надели другую, памятную. Была уверенность, что забьете сотый гол?



– Конечно, стопроцентной уверенности не было, но я почему-то думал, что это должно произойти. Забить сотый мяч в Туле – это символично, поскольку я люблю этот город, команду, плюс тренер , руководители все те же.

К­то-то скажет, что еще красивее было бы забить в следующем матче со «Спартаком», и будет отчасти прав. Но нужно стремиться забивать в каждой игре. И когда ты надеваешь такую майку, хочется, чтобы это было не просто так.

Я безумно рад, что забил, но очень жаль, что мы проиграли. Это не бравада, когда футболисты говорят, что лучше выиграть и не забить, чем забить и проиграть.



– Когда вы надеваете подобные футболки, всегда забиваете. Как это работает?



– Не знаю даже. Я понимаю, что это в любой момент может прерваться. Наверное, лучше больше не поддевать ничего, чтобы не испортить стопроцентную статистику. Но в такие моменты я полностью верю, что это должно произойти.

Я не так часто это делаю, ­как-то внутренне прошу даже помощи свыше. Обидно потом просто уйти и эту майку спрятать. Никто же не знает, что она на тебе есть. Чтобы ее надеть, уходишь в туалет. Никто не афиширует такие вещи.

Я мог забить сотый гол и раньше – с «Сочи» в штангу попал, еще моментик был. Потом наступила пауза, время есть, можно было спокойно подумать, что сделать. Решил так. Идею позаимствовал у . Когда он отмечал юбилейный гол за «Ювентус», у него примерно такая майка была. Просто и со вкусом. Сто голов, и идем дальше.

Сейчас некоторые не разбирающиеся в футболе люди мне пишут, что вместо того, чтобы майку свою показывать, я должен был схватить мяч и быстрее нести его к центру поля. Мне это смешно. Я мог стоять с этой майкой еще минуты две, потому что ВАР проверяет все эпизоды – не было ли офсайда, каких-то нарушений. Когда я прибежал в центральный круг, мы еще стояли минуту, ждали возобновления игры, – сказал Дзюба.