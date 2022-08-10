Фавориты ЧМ 2022 по футболу — кто главный фаворит

До начала Чемпионата мира по футболу в Катаре остается три месяца. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах. В нем примут участие 32 сборные, причем в таком формате мировое первенство пройдет в последний раз. Через четыре года чемпионат пройдет в Северной Америке сразу в трех странах США, Канаде и Мексике, а участвовать в нем будут 48 команд. Но это дело будущего, а чем ближе ноябрь, тем больше прогнозов относительно фаворитов предстоящего первенства.

Бразилия — основной претендент на победу

Какие бы прогнозы вы сейчас не встретили, в какие букмекерские конторы не заходили, там везде в качестве основного фаворита фигурирует Бразилия. «Лига Ставок», к примеру, дает на ее победу коэффициент 6,00. И тому есть весомые аргументы: сногсшибательный звездный состав, опытный тренер, а, самое главное, игра команды. Отборочный турнир бразильцы прошли без поражений. И еще один аргумент — команда уже двадцать лет не становилась чемпионом мира. Для пентакампионов это слишком большой промежуток времени без побед.

Далее идут команды Франции, коэффициент 6,50 и Англии — 7,00. Французы чемпионы мира и захотят сломать тенденцию, согласно которой одна и та же команда уже давно не выигрывает мундиаль два раза подряд. К тому же на стороне трехцветных опыт и высокий уровень игроков с великолепным трио в нападении Бензема-Гризманн-Мбаппе, сбалансированной защитой и средней линией поля. У сборной Англии также один из сильнейших составов, она постепенно на последних крупных турнирах все ближе и ближе к триумфу. Почему бы не победить в Катаре?

Совсем немного от ведущей троицы отстают команды Аргентины, коэффициент 8,50 и Испании — 9,00. Аргентинцы действующие обладатели Кубка Америки и захотят повторить тот успех на более высоком уровне. К тому же есть шанс стать трехкратными чемпионами мира. А Испания, наконец, решила все свои проблемы, связанные со сменой тренерского состава. Луис Энрике работает очень качественно, привлекая к основе талантливую молодежь.

Второй эшелон претендентов

Во второй эшелон определим еще несколько команд. На победу сборной Германии предлагают коэффициент 11,00 и, кажется, он не совсем точно отражает силу этой команды. При Хансе-Дитере Флике немцы вновь обрели былую мощь. Бельгия, коэффициент 13,00, всегда подает надежды, которые разбиваются, но состав ее по-прежнему боевой. У Нидерландов и Португалии, коэффициент также 13,00, выросло новое поколение игроков, которые могут сказать свое слово в Катаре. Замыкает десятку сборных Дания, коэффициент 25,00. Скандинавы вполне готовы напомнить об успехе своей команды образца 1992 года.

Из африканских команд наиболее высоко расцениваются котировки Марокко и Сенегала во главе с Садио Мане, коэффициент 150,00. Среди азиатских сборных сразу у нескольких команд коэффициент 250,00, в их числе Катар, Иран, Саудовская Аравия и Южная Корея. Самые небольшие шансы у команды Коста-Рики, коэффициент 500,00.