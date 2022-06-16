Аргентина – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Бразилия – 2-я, Испания – 3-я, Англия – 10-я, Сенегал – 11-й

возглавила рейтинг фаворитов ЧМ-2022 по версии The Guardian.

«Четыре года назад Аргентина вернулась домой из России в полном беспорядке. Сейчас они находятся в лучшей форме среди всех претендентов, и что была бы за история, если бы увенчал свой последний чемпионат мира этим трофеем!

Команда Лионеля Скалони не потерпела ни одного поражения в квалификации – хотя им предстоит провести еще один матч с Бразилией, которую она обыграла в прошлом году и выиграла первый Кубок Америки с 1993 года – а также разгромила Италию в Финалиссиме. Может ли прерваться 36-летняя серия неудач?» – говорится в статье.

Топ-10 фаворитов турнира по версии издания выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Бразилия

3. Испания

4. Нидерланды

5. Германия

6. Франция

7. Дания

8. Бельгия

9. Португалия

10. Англия.

заняла в рейтинге 11-е место – самое высокое среди африканских команд.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.