«Ман Сити» интересуется левым защитником «Дортмунда» и сборной Португалии Геррейру

«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера защитника .

По информации Sky Sports, 28-летний игрок «Дортмунда» – один из нескольких вариантов «горожан» для усиления левого фланга защиты.

Несмотря на то, что покупает левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса, его рассматривают как игрока на перспективу и планируют отдать в аренду одному из клубов City Football Group.

С момента перехода в «Боруссию» в 2016 году Геррейру провел за клуб 189 матчей, забил 34 гола и отдал 37 результативных передач. Статистика игрока сборной Португалии – здесь.