Бернарду Силва: «Большинство игроков в команде года – не из «Сити». У нас не лучший тренер, не лучшие игроки, но мы все равно выиграли АПЛ 4 раза за 5 лет?»

считает, что «Манчестер Сити» не получает должного признания.

– Чувствуешь ли ты, что получил признание за свои выступления в последние несколько сезонов?

– От фанатов «Ман Сити» – определенно. Я чувствую большую поддержку, и они проявляют большую признательность за то, что я делаю.

Насчет признания со стороны – трудно сказать. Я не жалуюсь, но мне кажется, что другие клубы получают гораздо больше похвалы, чем «Ман Сити», за то, что делают меньше. Например, когда я был в «Бенфике» – огромном клубе по меркам Португалии, у которого больше болельщиков, больше всего, там создавалось впечатление, что ты сделал что-то великое, когда сделал что-то хорошо.

Здесь, в «Ман Сити», ты делаешь что-то великое, а по реакции людей складывается впечатление, что это просто хорошо.

Опять же, я не жалуюсь, но я играю в Премьер-лиге и выигрываю четыре титула за пять лет, каждый год проверяю команду года в Премьер-лиге и вижу, что большинство игроков в ней – не из нашей команды. У нас не лучший тренер, не лучшие игроки, но мы все равно выиграли Премьер-лигу четыре раза за пять лет? Это просто не имеет смысла. Вероятно, это показывает, что игроки не получают той похвалы, которую заслуживают.

Честно говоря, для меня это не имеет значения. Я доволен титулами, которые мы выиграли, и воспоминаниями о том, что за последние пять лет мы выиграли четыре раза. Конечно, мы не получаем того признания, которого заслуживаем», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».