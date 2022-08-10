Бернарду Силва: «Большинство игроков в команде года – не из «Сити». У нас не лучший тренер, не лучшие игроки, но мы все равно выиграли АПЛ 4 раза за 5 лет?»

Бернарду Силва считает, что «Манчестер Сити» не получает должного признания.
– Чувствуешь ли ты, что получил признание за свои выступления в последние несколько сезонов?
– От фанатов «Ман Сити» – определенно. Я чувствую большую поддержку, и они проявляют большую признательность за то, что я делаю.
Насчет признания со стороны – трудно сказать. Я не жалуюсь, но мне кажется, что другие клубы получают гораздо больше похвалы, чем «Ман Сити», за то, что делают меньше. Например, когда я был в «Бенфике» – огромном клубе по меркам Португалии, у которого больше болельщиков, больше всего, там создавалось впечатление, что ты сделал что-то великое, когда сделал что-то хорошо.
Здесь, в «Ман Сити», ты делаешь что-то великое, а по реакции людей складывается впечатление, что это просто хорошо.
Опять же, я не жалуюсь, но я играю в Премьер-лиге и выигрываю четыре титула за пять лет, каждый год проверяю команду года в Премьер-лиге и вижу, что большинство игроков в ней – не из нашей команды. У нас не лучший тренер, не лучшие игроки, но мы все равно выиграли Премьер-лигу четыре раза за пять лет? Это просто не имеет смысла. Вероятно, это показывает, что игроки «Ман Сити» не получают той похвалы, которую заслуживают.
Честно говоря, для меня это не имеет значения. Я доволен титулами, которые мы выиграли, и воспоминаниями о том, что за последние пять лет мы выиграли АПЛ четыре раза. Конечно, мы не получаем того признания, которого заслуживаем», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».