«Ман Сити» за 15 млн евро покупает левого защитника «Андерлехта» Гомеса, но ищет еще одного игрока на эту позицию

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«Манчестер Сити» покупает левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что английский клуб заплатит за 21-летнего футболиста около 15 млн евро.

Изначально «Ман Сити» планировал отдать его в аренду «Жироне», однако теперь может поменять решение и оставить его в основной команде. На этой неделе «Ман Сити» решит, как поступить с Гомесом. У него есть шансы на попадание в состав «Ман Сити».

Manchester Evening News пишет, что «горожане» продолжают поиск игрока на позицию левого защитника, и возможный трансфер не зависит от перехода Серхио.

Футболист, который прошел через академии «Барселоны» и дортмундской «Боруссии», перешел в «Андерлехт», тренером которого был Венсан Компани, прошлым летом.

В минувшем сезоне игрок, который может действовать и на левом фланге полузащиты, забил 7 голов и отдал 12 передач в 49 матчах за клуб во всех турнирах.

Статистику игрока сборной Испании U21 можно изучить здесь.

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