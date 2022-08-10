Старт ЧМ-2022 перенесут с 21 на 20 ноября, чтобы Катар сыграл в матче открытия

может стартовать на день раньше, чтобы Катар сыграл в матче открытия.

The Athletic пишет, что ФИФА, скорее всего, перенесет дату начала турнира, чтобы Катар, принимающий ЧМ-2022, сыграл в матче открытия. Сейчас планируется, что чемпионат мира начнется 21 ноября матчем Сенегала с Нидерландами.

Решение о переносе даты начала турнира должно одобрить бюро совета ФИФА, куда входят президент организации Джанни Инфантино и руководители , Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканской конфедерации футбола, Азиатской конфедерации футбола и Конфедерации футбола Океании.

Ожидается, что эту идею поддержат, и старт чемпионата мира будет перенесен на 20 ноября. Тогда турнир завершится 18 декабря.

Начиная с ЧМ-2006, каждый чемпионат мира открывает страна-хозяйка турнира.

ЧМ-2022 должен был начаться 21 ноября матчем и Нидерландов в 13:00 по московскому времени. Игра Катара и Эквадора была запланирована на 19:00 по московскому времени.

В случае, если бы матч Катара состоялся днем, в в это время было бы только пять утра, поэтому перенесла игру на вечер, чтобы не терять охват шестого населения континента (20 млн человек).

Также сообщалось, что решение о проведении матча Катара с Эквадором вечером могло быть принято по желанию эмира Катара, так как он хочет устроить фейерверк перед матчем своей сборной, а днем его плохо видно.