Матч открытия ЧМ-2022 изменили по желанию эмира Катара. Он хочет устроить фейерверк перед матчем своей сборной, а днем его было бы плохо видно

Матч открытия изменили из-за желания эмира Катара устроить фейерверк.

Изначально планировалось, что в матче открытия чемпионата мира сыграет хозяин турнира Катар и . Однако после объявления расписания турнира стало известно, что первыми сыграют и .

По информации ESPN, на переносе матча настоял эмир Тамим бин Хамад Аль Тани. Эмир захотел, чтобы перед первым матчем сборной его страны устроили огромный фейерверк.

Матч открытия пройдет в 13:00 по местному и московскому времени. Если бы Катар играл в это время, то эффект от фейерверка был бы меньше. Поэтому ФИФА согласилась перенести игру Катара на вечерний слот, в 19:00.

Катар будет первой страной-хозяйкой с 2002 года, которая не сыграет в матче открытия. С 1974 по 2002 год в матчах открытия всегда играл действующий чемпион мира, с 2006-го – хозяева турнира.