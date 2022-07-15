Депутат Свищев об отклонении апелляции РФС: «CAS защищает финансовых воротил. Всех надо разогнать и создать независимый судебный орган»

Депутат Дмитрий Свищев высказался об отклонении апелляций российских клубов и сборных в CAS.
В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА.
«Это решение в очередной раз демонстрирует, что CAS превратился в организацию, которая, вместо того чтобы отстаивать интересы спортсменов и федераций, защищает своих спонсоров, рекламодателей и финансовых воротил.
Я не могу понять причину, по которой CAS отклонил апелляции РФС. Уверен, никаких нормальных объяснений не будет, будут лишь отговорки.
Эта организация обязана отстаивать интересы спортсменов, а они по надуманным причинам, по политическим мотивам выступают против нас.
Скажу так: CAS изжил себя, их всех надо разогнать и создать независимый судебный орган, который мог бы по-настоящему защищать спортсменов. То, что происходит сейчас, – это катастрофа», – заявил депутат Госдумы.