Черданцев о реформе ЛЧ: «Катастрофа для российского футбола. Упадет уровень РПЛ, у иностранцев не будет стимула ехать в Россию»

Комментатор высказался о возможной реформе Лиги чемпионов.

«Если одним словом, то для российского футбола это катастрофа. Это означает навсегда прописаться во второй лиге европейского футбола без шансов попасть в первую в ближайшие десятилетия ну или до пересмотра формата ЛЧ.

Что в этом плохого? Очень многое. Во-первых, полностью меняется клубная стратегия. Если на многие годы вперед становится понятным, что от России в ЛЧ играет одна команда, какой смысл тем, кто претендует на чемпионство чисто теоретически вкладывать деньги в игроков, в зарплаты и тд? Тем более, что теперь варианты заработать эти деньги с помощью той же ЛЧ становятся менее реальными. Замкнутый круг.

Что мы получаем? Падение уровня чемпионата. Потому что отсутствие конкуренции в борьбе за места ниже 1-го делает турнир менее интересным. Больше проходных, скучных матчей. Какая разница – третье место или четвертое? А за первое: ну сколько всерьез команд за него бьются в течение сезона. Две. Ну три. А остальные? Будут просто отбывать номер.

Игроки. Если сейчас переезд в Россию для талантливого игрока это возможность, зарабатывая больше чем в Европе, показать себя в Лиге чемпионов, то теперь стимула ехать в Россию нет никакого. И не будет. Тем более, что и денег на хорошие контракты у наших клубов станет меньше. Еще раз – замкнутый круг.

Телевидение. Если сегодня ТВ платит за право показывать ЛЧ исходя из того, что осенью будут рейтинговые матчи с участием своих клубов, то теперь, получается, для большинства национальных телекомпаний, не представленных в странах топ-4 чемпионатов, какой смысл платить бешеные деньги за показ других команд, если свои не играют с топовыми соперниками. Медицинский факт в России: трансляция матча нашего клуба в ЛЧ собирает больше аудиторию, чем матч условно «Реал» – «МЮ». В УЕФА уверены, что национальные телекомпании, потеряв трансляции своих клубов в ЛЧ из-за сокращения их количества, будут по-прежнему отваливать кучу денег за трансляции «Реала» с «МЮ»? Это ГЛУБОКОЕ заблуждение. В России и Португалии, Нидерландах и Бельгии класть с прибором хотели на матчи топ-клубов между собой, если в эту историю не замешаны клубы твоей страны.

Лига Европы. Пока не понятно, как это будет выглядеть. Увеличение команд в ЛЧ из топ-чемпионатов увеличит количество игровых дней. Если сейчас четверг отводится под ЛЕ, теперь планируется, что ЛЧ будет проходить и по четвергам тоже. То есть, с точки зрения всего – ЛЕ становится абсолютно второсортным турниром, чьи матчи, возможно, будут проходить параллельно с ЛЧ. Это вообще кому-нибудь надо? И смысл бороться в своем чемпионате за место в такой ЛЕ? Никакого.

Спонсоры. Российские компании неохотно спонсируют футбол, и вряд ли в обозримом будущем этот интерес возрастет. А вот международные интерес могут потерять, потому что узнаваемость бренда достигается в первую очередь через телетрансляции. Меньше матчей в ЛЧ, ниже рейтинги, ниже охват аудитории, меньше интереса вкладывать деньги в спонсорство. 🤷‍♂️

Из всего этого я вижу только один положительный момент.

Если нас задвигают на заднюю футбольную полку, и хорошие игроки потеряют всякий интерес ехать в Россию, у нас есть только один способ развиваться: использовать внутренний ресурс. То есть, рассчитывать на выпускников наших академий. От их мастерства будет зависеть уровень чемпионата и соответственно его стоимость. С одной стороны это хорошо, пусть работают наши академии, но с другой стороны, нужно понимать сколько займет времени, чтобы вся эта система заработала. Не год, не два, не три. Может быть, десять, может быть, двадцать лет.

Это очень много», – написал Черданцев.

Ответ УЕФА проектам Суперлиги: Лига чемпионов из 36 команд, никаких групп и wild-card топ-клубам по коэффициенту УЕФА