Гвардиола о продаже игроков: «Всегда думал, что после 5-6 лет нужно менять тренера или нескольких игроков. Когда-нибудь мы проиграем АПЛ, потому что даже эта команда не вечна»

Главный тренер высказался о продаже игроков.

Этим летом команду покинули Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Фернандиньо и Александр Зинченко.

«Я всегда думал, что после пяти или шести лет совместной работы нужно менять тренера – или менять нескольких игроков. Меняться, освежать всех – старых игроков, новых игроков, привносить новую энергию и новые желания – это хорошо.

Нужно принимать решения. За это нам платят. Намерение всегда состоит в том, чтобы стать лучше. Единственное, для чего я здесь, – это сделать так, чтобы команда играла лучше, и все игроки по отдельности играли лучше.

Я хочу посмотреть на команду на бровке и сказать: «Мне это нравится». Когда-нибудь мы проиграем Премьер-лигу, потому что ничто не вечно, даже эта команда.

Все знают, что выиграть четыре титула за пять лет – это исключительное достижение, но мы можем улучшить его. Когда я почувствую, что здешние игроки не могут сделать следующий шаг, тогда...» – сказал Гвардиола.