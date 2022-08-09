Гогниев может возглавить «Урал»

«Урал» может назначить главным тренером.

Это может случиться в ближайшее время. Руководство клуба и тренер близки к заключению контракта, сообщает .

8 августа президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке с поста главного тренера.

«Урал» после 4 туров Мир РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей. Он тренировал «Аланию» (2019-2022).

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