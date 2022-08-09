Гогниев может возглавить «Урал»

Теги Спартак Гогниев премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Шалимов Урал Спорт-Экспресс Футбол

«Урал» может назначить Спартака Гогниева главным тренером.

Это может случиться в ближайшее время. Руководство клуба и тренер близки к заключению контракта, сообщает «Спорт-Экспресс».

8 августа президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Урал» после 4 туров Мир РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей. Он тренировал «Аланию» (2019-2022).

Увольнение Шалимова из «Урала» несправедливо. Клуб провалил селекцию, а оценке результатов мешает жесткий календарь

Есть первая отставка в РПЛ – Шалимов. Хуже результат у него был только в «Уралане»

Самые быстрые отставки в РПЛ. В списке слишком много «Урала»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные