РФС не введет плату за обращение в ЭСК

РФС не будет вводить плату для клубов за обращение в Экспертно-судейскую комиссию.

Журналист и ведущий «Матч ТВ» Тимур Журавель ранее сообщил: «Судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК».

Однако, по данным «РБ Спорт», Российский футбольный союз не планировал и не планирует этого делать.

РФС не планировал вносить изменений в документ, который вступил в действие в июне 2020 года. В этом документе упоминаются основания для обращения в Экспертно-судейскую комиссию:

Ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход;

Нарушения правил игры при забитых голах;

Эпизоды с назначением или не назначением пенальти;

Ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй желтой карточкой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой желтой карточки);

Ошибки в идентификации наказанных игроков.

От клубов при документообороте требовали соблюдать эти правила, но неоднократно ЭСК получала обращения с просьбой дать оценку многочисленным решениям арбитра по пунктам, которые не упоминаются в данном документе.

«Российский футбольный союз не планирует введения пошлин за обращение в экспертно-судейскую комиссию. ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», – сказали в службе коммуникаций .