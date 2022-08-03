Вилков о платном обращении в ЭСК: «Давно пора. Пишут на все что ни попадя, на ауты, на заступы»

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Михаил Вилков высказался о возможном введении платы за обращение в ЭСК РФС.

«Поддерживаю ли я такое решение? Ну, давно пора это сделать. Потому что пишут на все что ни попадя, на ауты, на заступы, на все остальное. В экспертно-судейской комиссии люди работают, так сказать, уважаемые, занятые. Зачем им разбирать по 100 моментов после каждого тура. Есть определенные правила.

Я думаю, что это нормальная практика: если ты подаешь жалобу, платишь денежку на рассмотрение, и если клуб прав, то денежка возвращается в клуб, если комиссия признает, что клуб не прав, деньги остаются в казне РФС, и эти деньги могут пойти на развитие судейства. РФС может использовать эти деньги на семинары академии РФС, каких-то молодых арбитров там, какой-то турнир провести.

А то пишут там жалобы по 17-20 моментов. Куда это идет? Пускай сумма за каждый момент будет адекватна моменту, то есть ну что там 10 000 рублей, ну определенная сумма, которую клуб готов заплатить и рискнуть», – сказал бывший арбитр РПЛ.

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