Уткин о платном обращении в ЭСК: «Не за что платить. Это вполне естественное право – получить разъяснения»

высказался об идее ввести для клубов плату за обращение в ЭСК РФС.

«Пишут, что следовало бы клубам платить за то, что экспертная комиссия (ЭСК) рассматривает их апелляции.

Подал апелляцию – за каждую плати. Прав – деньги вернут. Неправ – заплатил тем самым.

Чушь это. Чем больше случаев рассматривает комиссия, тем лучше. Это способствует разъяснению правил и их применения.

Никакой иной задачи у ЭСК нет. Комиссия совершенно не перерабатывает. Тут не за что платить, это вполне естественное право – получить разъяснения», – написал журналист.