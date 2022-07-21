Бузникин об отъезде легионеров из «Краснодара»: «Не знаю, насколько Крыховяк агитировал, но на моей памяти он уехал последним»

рассказал об отъезде легионеров из .

– Иностранцы разбегаются, состав меняется – не было паники?

– Нет – мы же знали, что в мире происходит. Предполагали, что уедут легионеры. Приняли экстренные меры – и удачные: пришедшая после Фарке команда сработала качественно. Большинство молодых футболистов, работавших со Сторожуком, перешли с ним в первую команду. Он всех знал, а ребята понимали его требования. Уже была налажена дисциплина. А времени на сыгранность не требовалось – все прошло безболезненно, в том числе для старших: Петрова, Ильина, Ионова.

Понятно: иногда футбол был не такой зрелищный, как мы хотели. Зато команда не развалилась, а выглядела стабильно. На отъезд легионеров повлиял сильнее – они там многое решали в плане игры, и Слуцкому все пришлось строить заново.

– Иностранцев агитировал уехать Крыховяк?

– Уж не знаю, насколько агитировал, но на моей памяти он уехал последним. Дело было не в Гжегоже, как мне кажется. Кто уедет, было и так понятно – и уехали практически сразу.

А мы уяснили, с какими игроками закончим сезон – с ребятами, которые перешли к нам из «Краснодара-2» почти целой командой. Безусловно, для них это был стресс, но они справились. Вместе им психологически было легче – по сути, изнутри ничего не поменялось, просто стал ранг повыше, – сказал руководитель селекционной службы «быков».