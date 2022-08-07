«Боруссия» подпишет 34-летнего Модеста на замену Аллеру. Форвард «Кельна» забил 20 голов в прошлом сезоне Бундеслиги – это 4-й результат

нашла замену нападающему .

В дортмундский клуб переходит форвард «Кельна» .

Француз согласовал с «Боруссией» контракт на один сезон. Клубы сейчас обсуждают последние детали сделки.

34-летний Модест имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. Помимо , он также играл за .

В прошлом сезоне нападающий забил 20 голов в 32 матчах чемпионата Германии и разделил 4-е место в списке бомбардиров турнира с из . Его статистика – здесь.

Новичок «Боруссии» Аллер выбыл на длительный срок из-за злокачественной опухоли яичка.