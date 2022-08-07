«Боруссия» подпишет 34-летнего Модеста на замену Аллеру. Форвард «Кельна» забил 20 голов в прошлом сезоне Бундеслиги – это 4-й результат

«Боруссия» нашла замену нападающему Себастьяну Аллеру.
В дортмундский клуб переходит форвард «Кельна» Антони Модест.
Француз согласовал с «Боруссией» контракт на один сезон. Клубы сейчас обсуждают последние детали сделки.
34-летний Модест имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. Помимо «Кельна», он также играл за «Хоффенхайм».
В прошлом сезоне нападающий забил 20 голов в 32 матчах чемпионата Германии и разделил 4-е место в списке бомбардиров турнира с Кристофером Нкунку из «Лейпцига». Его статистика – здесь.
Новичок «Боруссии» Аллер выбыл на длительный срок из-за злокачественной опухоли яичка.