«Боруссия» подпишет 34-летнего Модеста на замену Аллеру. Форвард «Кельна» забил 20 голов в прошлом сезоне Бундеслиги – это 4-й результат

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«Боруссия» нашла замену нападающему Себастьяну Аллеру.

В дортмундский клуб переходит форвард «Кельна» Антони Модест.

Француз согласовал с «Боруссией» контракт на один сезон. Клубы сейчас обсуждают последние детали сделки.

34-летний Модест имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. Помимо «Кельна», он также играл за «Хоффенхайм».

В прошлом сезоне нападающий забил 20 голов в 32 матчах чемпионата Германии и разделил 4-е место в списке бомбардиров турнира с Кристофером Нкунку из «Лейпцига». Его статистика – здесь.

Новичок «Боруссии» Аллер выбыл на длительный срок из-за злокачественной опухоли яичка.

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