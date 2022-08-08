«Динамо» и Скопинцев продлили контракт до конца сезона-2026/27

продлило контракт с защитником .

Новое соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2026/27. Прежний контракт действовал до лета 2024 года.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всем показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» – сказал футболист.

Дмитрий с 14 лет занимался в академии «Динамо» и успешно ее окончил. На взрослом уровне он выступал за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

В январе 2020 года Скопинцев вернулся в «Динамо» и с тех пор забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 73 матчах. Его статистика – здесь.

Фото: fcdm.ru