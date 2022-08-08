«Динамо» и Скопинцев продлили контракт до конца сезона-2026/27

«Динамо» продлило контракт с защитником Дмитрием Скопинцевым.
Новое соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2026/27. Прежний контракт действовал до лета 2024 года.
«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всем показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» – сказал футболист.
Дмитрий с 14 лет занимался в академии «Динамо» и успешно ее окончил. На взрослом уровне он выступал за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».
В январе 2020 года Скопинцев вернулся в «Динамо» и с тех пор забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 73 матчах. Его статистика – здесь.
Фото: fcdm.ru