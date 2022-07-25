Скопинцев об отъезде Варелы: «Вопиющий случай. Это уругвайский сериал, испанские страсти!»

Дмитрий Скопинцев прокомментировал решение Гильермо Варелы тайно покинуть «Динамо».
– Когда ты заметил, что Варелы нет с командой?
– На установке – за два часа до матча с «Торпедо».
– Как вам это объяснили?
– Пока не было никаких комментариев на сей счет.
– Руководители «Динамо» уже официально заявили, что Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил. Что ты можешь сказать об этом?
– Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.
– Это побег.
– Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлен, если он сейчас в комнате сидит [на базе].
– Он неделю назад говорил, что никуда не уедет, а теперь просто убегает во «Фламенго». Как это назвать?
– Это уругвайский сериал, испанские страсти! – сказал футболист московского клуба.
Ранее стало известно, что Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и улетел из России. Клуб назвал его поведение нарушением контрактных обязательств.