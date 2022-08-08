Сесар Аспиликуэта: «Переговоры с «Барсой» были, но потом с «Челси» случилось все. Я никогда не делал ничего против своего клуба, хотел остаться преданным»

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Сесар Аспиликуэта высказался о решении остаться в «Челси»

Защитник «синих» продлил контракт с лондонским клубом до 2024 года. 

«Переговоры [с «Барселоной»] были. После клубного чемпионата мира, на котором я стал единственным игроком [«Челси»], выигравшим все трофеи, я почувствовал, что пришло время вернуться [в Испанию]. 

Но потом с этим клубом случилось все. Я хотел остаться преданным ему. Я никогда не делал ничего против своего клуба. У нас были личные беседы, в которых я все рассказал», – сказал Аспиликуэта. 

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