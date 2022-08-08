Олег Трифонов: «Возникают вопросы, почему «Зенит» так слабо выглядит в столице Чечни? Нет никаких оправданий»

высказался о ничьей в матче «Ахмата» и «Зенита».

Матч 4-го тура Мир между этими командами закончился со счетом 0:0.

– Конечно, рассчитывал, что «Зенит» будет сам вести игру. Понятно, что в Грозном это всегда непросто, но свой класс футболисты питерского клуба все равно должны подтверждать. Поэтому есть небольшое удивление, что в итоге игроки сине-бело-голубых показали. К сожалению, петербуржцы стали подстраиваться под ритм своих соперников. Это проблема!

– Все-таки в субботней встрече «Зенит» потерял очки или с учетом того, что большую часть матча провел в большинстве?

– Игра разложилась на фрагменты. Поначалу «Зенит» был активен, а «Ахмат» слишком глубоко «встал», предпочитая действовать вторым номером. Понятно, что против питерцев тяжело играть первым номером, но некоторые смельчаки в чемпионате себе могут это позволить.

Грозненцы ждали возможностей провести контратаку, тем более что темп стал падать. И небольшая потеря концентрации дорого обошлась обороне сине-бело-голубых. Желтые карточки пошли, красная – Одоевскому. Второй тайм «Зенит» вновь начал на более высоких скоростях.

– Но ненадолго…

– Да, к сожалению. Но «Ахмат» не выжал победу в большинстве, потому что боялся «Зенита», имея даже преимущество в одного футболиста. В итоге три или четыре игрока обороны хозяев перекатывали мяч против одного нападающего соперников, опасаясь быстрых контратак сине-бело-голубых... Поэтому, наверное, боевая ничья закономерна.

– Почему вообще для «Зенита» так сложно даются матчи в Грозном в последние годы?

– Не могу сказать, у самого возникают вопросы, почему «Зенит» так слабо выглядит в столице Чечни? Может, дело в психологии, может, еще какой-то фактор влияет. Понимаю, если бы на стадионе в Грозном была такая же аура, как в Воронеже, еще можно понять. Но количество болельщиков не особо большое, и про давление трибун, соответственно, нельзя говорить.

Погодные условия? Но в том же Краснодаре или Сочи – не намного холоднее. Да и в любом случае надо уметь адаптировать свой стиль. Поэтому нет никаких оправданий для питерской команды, – сказал бывший полузащитник .