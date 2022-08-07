Стрепетов о матче «Зенита» в Грозном: «Алип внес суету в обороне. И после его грубейшей ошибки Агаларов должен был забивать»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов проанализировал игру петербуржцев в Грозном, где сине-бело-голубые потеряли очки в матче 4-го тура РПЛ.

«Зенит» приехал в Грозный играть, а не побеждать. Это две большие разницы. Мы видим, что тренерский штаб «Ахмата» разобрал лидеров «Зенита», выключил бразильцев, а другие себя не проявили. Некоторые замены Семака были неудачные – зачем, например, он убрал Мостового, единственного, кто мог убежать от защитников в ситуации, когда «Зенит» остался в меньшинстве? Бакаев вышел и потерялся. Алип внес суету в обороне. И после его грубейшей ошибки Агаларов должен был забивать.

В целом видно, что защитники «Зенита» нервничают, не чувствуют надежности у себя за спиной. Одоевский допускает ошибки. Хотя в ситуации с удалением Ловрен виноват больше – он пустил за спину Садулаева. Как только вышел в ворота Кержаков, защита «Зенита» заиграла надежнее. Если бы не промах Алипа.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Зениту» на мой взгляд, нужен российский лидер. Мы видим бразильцев – Вендела, Клаудиньо, Малкома. Но это не то, они просто играют. А нужен человек, голос которого звучал бы на поле и в раздевалке. Кто бы это мог быть? Кузяев хорошо начал сезон. Сейчас получил травму. Но он скромный для лидерства. Так что это проблема.

Будет очень интересный матч в следующем туре — «Зенит» против ЦСКА. Тренер Федотов вернул армейцам главное – уверенность в своих силах. Они теперь выходят на поле и знают, что могут победить. Даже если проигрывают первый тайм. Для Федотова будет экзамен в Питере, он сейчас самоутверждается. Но Семак должен разобраться с ЦСКА и расставить все точки над и.

«Зениту» нужна только победа в этом матче. Любой другой результат будет означать, что ЦСКА, «Спартак», я бы «Краснодар» в эту компанию добавил, составят мощную конкуренцию петербуржцам в этом сезоне. Так что «Зенит» должен топнуть ножкой», – сказал Стрепетов.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве

При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»