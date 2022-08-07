Гендиректор «Ахмата» о 0:0 с «Зенитом»: «Ничья с чемпионом – тоже своего рода успех. Довольны результатом»

Гендиректор «Ахмата» доволен ничьей с «Зенитом» (0:0), игравшим в меньшинстве.

В матче 4-го тура Мир вратаря сине-бело-голубых Даниила Одоевского удалили на 41-й минуте. Он сбил игрока Лечи Садулаева за пределами штрафной.

«Ничья с чемпионом – тоже своего рода успех. Мы в каждой игре настраиваемся на победу, и игра против чемпионов – хороший для нас мотиватор.

Сказать, что я недоволен ничьей, было бы лукавством: команда играла хорошо, боролась, сражалась, так что мы довольны результатом.

Учитывая, что это , в его составе есть мастера такого уровня, которые на классе могут решить исход эпизода, то результатом мы не расстроены», – заявил Ахмед Айдамиров.