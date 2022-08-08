«Юве» и «Айнтрахт» на 4 млн евро расходятся в оценке Костича. Итальянцы хотят закрыть сделку до завтра

работает над трансфером полузащитника .

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что итальянский клуб хочет закрыть сделку по вингеру к завтрашнему дню.

Позиция «Айнтрахта» по этому вопросу еще не ясна – возможно, клуб захочет оформить переход Костича после игры за Суперкубок Европы против «Реала», которая состоится в среду.

На данный момент «Ювентус» и «Айнтрахт» расходятся в оценке Костича на 4 млн евро. Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и пишет, что условия личного контракта между итальянским клубом и 29-летним футболистом уже согласованы.

Сообщалось, что «Айнтрахт» хочет получить от «Ювентуса» за Костича не менее 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Филип провел за «Айнтрахт» два официальных матча – с «Магдебургом» (4:0) в Кубке Германии и с «Баварией» (1:6) в Бундеслиге. На его счету одна голевая передача.

Полную статистику игрока сборной Сербии можно изучить здесь.