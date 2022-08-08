«Юве» и «Айнтрахт» на 4 млн евро расходятся в оценке Костича. Итальянцы хотят закрыть сделку до завтра

Теги Айнтрахт Франкфурт Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Филип Костич Джанлука Ди Марцио Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» работает над трансфером полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что итальянский клуб хочет закрыть сделку по вингеру к завтрашнему дню.

Позиция «Айнтрахта» по этому вопросу еще не ясна – возможно, клуб захочет оформить переход Костича после игры за Суперкубок Европы против «Реала», которая состоится в среду.

На данный момент «Ювентус» и «Айнтрахт» расходятся в оценке Костича на 4 млн евро. Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и пишет, что условия личного контракта между итальянским клубом и 29-летним футболистом уже согласованы.

Сообщалось, что «Айнтрахт» хочет получить от «Ювентуса» за Костича не менее 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Филип провел за «Айнтрахт» два официальных матча – с «Магдебургом» (4:0) в Кубке Германии и с «Баварией» (1:6) в Бундеслиге. На его счету одна голевая передача.

Полную статистику игрока сборной Сербии можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные