«Ювентус» близок к трансферу Костича. Хавбек «Айнтрахта» дал согласие на переход

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Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в чемпионат Италии.

По сведениям Sky Sport Deutschland, серб дал принципиальное согласие на переход в «Ювентус». Клуб из Франкфурта хотел бы сохранить футболиста и потому предложил продлить контракт с повышением зарплаты с 2,5 млн евро до 4 млн. Но немцы готовы и продать Костича за 20 миллионов евро.

По данным Bild, позиции клубов в ходе переговоров становятся все ближе, вероятность перехода растет.

В завершившемся сезоне Бундеслиги 29-летний полузащитник провел 31 матч, отдав 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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