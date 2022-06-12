«Ювентус» близок к трансферу Костича. Хавбек «Айнтрахта» дал согласие на переход

Полузащитник близок к переходу в чемпионат Италии.

По сведениям Sky Sport Deutschland, серб дал принципиальное согласие на переход в . Клуб из Франкфурта хотел бы сохранить футболиста и потому предложил продлить контракт с повышением зарплаты с 2,5 млн евро до 4 млн. Но немцы готовы и продать Костича за 20 миллионов евро.

По данным Bild, позиции клубов в ходе переговоров становятся все ближе, вероятность перехода растет.

В завершившемся сезоне Бундеслиги 29-летний полузащитник провел 31 матч, отдав 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опечатка в почте, которая помогла «Айнтрахту» выиграть Лигу Европы