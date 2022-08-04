«Ювентус» хочет купить Костича, Паредеса и Морату летом. Контракт с хавбеком «ПСЖ» согласован

хочет подписать трех новичков до закрытия летнего трансферного окна.

Недавно состоялась встреча тренера Массимилиано Аллегри с руководителями клуба. Они утвердили план действий до закрытия трансферного окна. До конца лета «Ювентус» хочет усилиться вингером, полузащитником и нападающим, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Аллегри объяснил боссам «Юве», что сейчас его приоритет – усиление левого фланга атаки. Поэтому «Ювентус» попробует подписать хавбека «Айнтрахта» Филипа Костича.

Этим летом приобрести 29-летнего серба пытался . Английский клуб сделал два предложения «Айнтрахту» о трансфере хавбека – на 12+3 млн евро и 15+5 млн евро. Оба предложения немецкий клуб отклонил. Вероятно, чтобы убедить «Айнтрахт» расстаться с Костичем, «Ювентусу» придется отдать более крупную сумму.

Кроме того, «Ювентус» уже согласовал с полузащитником «ПСЖ» Леандро Паредесом условия контракта. Теперь итальянскому клубу предстоит договориться с парижанами – хочет получить за аргентинца 15 млн евро.

Также «Ювентус» очень хочет вернуть , права на которого принадлежат . Прежде чем обращаться к другим вариантам усиления атаки, «Юве» сделает все, чтобы договориться о переходе испанца. Если согласовать трансфер не получится, итальянский клуб перейдет к другим кандидатурам.