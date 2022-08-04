«Ювентус» хочет купить Костича, Паредеса и Морату летом. Контракт с хавбеком «ПСЖ» согласован

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Ювентус Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Массимилиано Аллегри Альваро Мората Филип Костич Джанлука Ди Марцио Леандро Паредес Футбол

«Ювентус» хочет подписать трех новичков до закрытия летнего трансферного окна.

Недавно состоялась встреча тренера Массимилиано Аллегри с руководителями клуба. Они утвердили план действий до закрытия трансферного окна. До конца лета «Ювентус» хочет усилиться вингером, полузащитником и нападающим, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Аллегри объяснил боссам «Юве», что сейчас его приоритет – усиление левого фланга атаки. Поэтому «Ювентус» попробует подписать хавбека «Айнтрахта» Филипа Костича.

Этим летом приобрести 29-летнего серба пытался «Вест Хэм». Английский клуб сделал два предложения «Айнтрахту» о трансфере хавбека – на 12+3 млн евро и 15+5 млн евро. Оба предложения немецкий клуб отклонил. Вероятно, чтобы убедить «Айнтрахт» расстаться с Костичем, «Ювентусу» придется отдать более крупную сумму.

Кроме того, «Ювентус» уже согласовал с полузащитником «ПСЖ» Леандро Паредесом условия контракта. Теперь итальянскому клубу предстоит договориться с парижанами – «ПСЖ» хочет получить за аргентинца 15 млн евро.

Также «Ювентус» очень хочет вернуть Альваро Морату, права на которого принадлежат «Атлетико». Прежде чем обращаться к другим вариантам усиления атаки, «Юве» сделает все, чтобы договориться о переходе испанца. Если согласовать трансфер не получится, итальянский клуб перейдет к другим кандидатурам.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные