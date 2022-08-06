«Айнтрахт» хочет от «Юве» не меньше 15 млн евро за Костича. Игрок настроен на переход

«Айнтрахт» хочет от «Ювентуса» не меньше 15 миллионов евро за .

Как отмечает журналист Патрик Бергер, у самого футболиста уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта. Ожидается, что «Айнтрахт» получит за трансфер игрока 15 миллионов евро плюс бонусы. Но пока не делал официального предложения.

Кроме того, у 29-летнего серба все еще есть возможность продлить контракт с «Айнтрахтом». Клуб сделал игроку выгодное предложение.

Журналист Флориан Плеттенберг также отмечает, что намерен получить не менее 15 миллионов евро в случае трансфера. По информации Кристофера Михеля, у самого Костича есть сильное желание перейти в «Ювентус».

Статистику вингера можно посмотреть здесь.