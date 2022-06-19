«Ювентус» дает 12 млн евро за Костича, «Айнтрахт» требует 20 млн. Контракт с хавбеком согласован

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич согласовал контракт с «Ювентусом».
Как сообщает Sport1, серб готов подписать договор, рассчитанный на три года. Зарплата составит 2,5 млн евро чистыми.
Однако договориться с франкфуртским клубом туринцам пока не удается. «Ювентус» готов заплатить 12 млн евро, «Айнтрахт» требует 20 млн.
Предполагается, что стороны могут сойтись на сумме 17-18 млн евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги Костич отдал 9 голевых передач за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.