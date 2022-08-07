ЦСКА и «Спартак» лидируют после 4 туров Мир РПЛ с 10 очками, «Сочи» идет 3-м. У «Динамо», «Ростова» и «Зенита» по 8 баллов

Стало известно расположение команд в таблице Мир после 4-го тура.

, сыгравший в субботу вничью с «Ахматом» (0:0), расположился на 6-м месте. , обыгравший «Пари НН» (2:1), поднялся на третью строчку.

По 8 очков, как у «Зенита», в активе (4-е место) и (5-е место).

Отметим, что такое расположение команд должно быть по регламенту чемпионата России, так как «Ростов» и «Динамо» уже успели провести личную встречу между собой (1:1) и формально опережают петербуржцев, пока не игравших ни с теми, ни с другими, по очкам в личных встречах. «Динамо» же опережает «Ростов» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Тем не менее на сайте РПЛ «Зенит» идет 4-м в таблице, «Динамо» – 5-м, «Ростов» – 6-м.

Лидерство делят ЦСКА и «Спартак», у которых по 10 баллов.