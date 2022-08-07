Паршивлюк о «Динамо»: «Какое «сравнялись с «Зенитом»? «Спартак» что, пройдет весь чемпионат на 1-м месте? После 4 туров делать выводы не стоит»

Защитник «Динамо» призвал не делать выводов после 4-го тура Мир РПЛ.

– Вы сравнялись с в таблице. В прошлом сезоне вы не смогли его опередить, готово ли «Динамо» в этом сезоне навязать борьбу за чемпионство?

– Ребята, четвертый тур – какое «сравнялись с «Зенитом»?

на первом – что теперь, он пройдет весь чемпионат на первом месте?

После четырех туров делать выводы не стоит, давайте хотя бы десять матчей сыграем, – сказал Паршивлюк.

«Динамо» при Йокановиче ни разу не проиграло в РПЛ – 2 победы и 2 ничьих. У команды 10 голов в 4 матчах